The Witcher 3, verso l'ultima battaglia di Henry Cavill nel trailer degli episodi finali!

Il finale della prima parte della terza stagione di The Witcher ci ha lasciati con il fiato sospeso: la serie Netflix è in continua evoluzione verso un momento in cui non mancheranno azione e svolte di trama fondamentali, come ci ricorda il trailer degli episodi finali rilasciato appena pochi minuti fa tramite i canali ufficiali della piattaforma.

Tre episodi che chiuderanno la terza stagione della serie e ci condurranno verso la conclusione dell'avventura di Henry Cavill nei panni di Geralt Di Rivia, che non a caso vediamo adesso prepararsi alla battaglia finale allo scopo di difendere con le unghie e con i denti quella piccola e vagamente disfunzionale famiglia che comprende Ciri e Yennefer (e un po', in fondo, anche il povero Jaskier).

Dopo una prima parte della stagione che ha visto i nostri tre protagonisti divisi per buona parte del tempo, ora è dunque il momento di procedere uniti verso l'obbiettivo: il rendez-vous di Ciri con il suo passato e con la sua famiglia si avvicina, il tutto mentre la Caccia Selvaggia non smette di andare alla sua ricerca (a proposito: ecco perché il Sangue Antico di Ciri è così importante), ma con Geralt e Yennefer dalla sua parte la nostra ha sicuramente delle ottime chance di cavarsela.

Tra imperatori, maghi e mostri di ogni genere, questa terza stagione si avvia dunque verso le sue epiche battute finali: cosa ve ne pare? Il trailer vi lascia ben sperare? Diteci la vostra nei commenti!