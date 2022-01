The Witcher 3, quale sarà il budget investito nella prossima stagione?

Fin dal primo episodio della prima stagione, The Witcher si guadagnò il titolo di serie più costosa nella storia di Netflix. Con la seconda stagione ha battuto il suo stesso record. Ma ora che la showrunner promette un comparto tecnico ancora più oneroso, da alcune sue dichiarazioni viene il dubbio che non abbia visto riconfermati i fondi.

Non sempre il denaro compra la qualità: se ne sono accorti gli spettatori che hanno eletto il peggior episodio di The Witcher 2, per esempio. Ma nel complesso, in realtà, questa seconda stagione dedicata allo Stringo di Henry Cavill ha sfoderato i denti rispetto alla precedente, con un gran numero di combattimenti, coreografie ed effetti speciali che hanno fatto uno scarto di qualità nel rinnovo di serie. Qualità che si è vista in molte delle 5 scene più epiche di The Witcher 2. A contribuire al miglioramento anche un decisivo aumento di budget, nonostante la serie detenesse già il record di show più costoso nella storia del gigante dello streaming.

Per la prima stagione infatti, l’unica di cui si conosca il budget ufficiale, si parla di 70 o 80 milioni di dollari, una decina a episodio circa, di cui più di 3 milioni sul totale furono stanziati unicamente per il suo protagonista, Henry Cavill, che si guadagna così – con 400.000 dollari a episodio – il record di uno degli attori più pagati su piccolo schermo. Con questi numeri, la serie tratta dai romanzi di Andzrej Sapowski debuttava con un vantaggio di partenza di molto superiore alle metà di grandi serie, fantasy e non, nella storia del piccolo schermo: alla prima stagione, Game of Thrones non superava i 6 milioni a episodio.

Sulla seconda stagione Netflix ha mantenuto il riserbo, anche se l’attendibile insider Daniel Richtman ha calcolato un incremento del 50% di budget, facendo salire il costo dei singoli episodi a 15 milioni circa. Ora, con la terza stagione in arrivo e con già in mente il romanzo da adattare in The Witcher 3, ci si chiede se il budget crescerà ancora, visto le promesse di Lauren S. Hissrich sulla quantità di azione che troveremo: “Ci saranno tonnellate di azione, tonnellate di cose che lasciano a bocca aperta. Quindi stiamo davvero lasciando che questo guidi la nostra narrazione. La terza stagione si svolge su una linea temporale molto, molto piccola. Non trascorre molto tempo, perché non è necessario”.

Tuttavia, nuovamente interrogata su twitter riguardo l’entità del budget stanziato a tale scopo – considerando anche la concorrenza spietata di Amazon con il budget enorme de La Ruota del Tempo – la showrunner ha glissato la domanda: “Soldi a parte, la terza sarà enorme”. Non è chiaro a quale ordine di grandezza si riferisca, né se questo silenzio stampa debba far pensare a un taglio di budget. Più probabilmente si tratta semplicemente di informazioni riservate o non completamente ritoccate, ancora in fase di valutazione. E con molte altre stagioni che seguiranno, non crediamo che Netflix voglia mollare proprio ora: il budget potrebbe dunque rimanere invariato o crescere ulteriormente, magari avvicinandosi ai 20 milioni per episodio come certi show dell’MCU.