The Witcher 3, buone notizie per Yennefer dal set della serie Netflix

Sono partite da circa un mese le riprese di The Witcher 3: tra le notizie che arrivano dal set della prossima stagione della serie Netflix, un report sembra confermare che ci saranno buone notizie in arrivo per i fan della potente Yennefer in The Witcher 3.

Di recente, il sito Redanian Intelligence ha riportato nuovi aggiornamenti dal set della terza stagione di The Witcher: dopo un paio di settimane di riprese ambientate in varie pittoresche location intorno a Londra, la produzione si sarebbe spostata all'interno dei Longcross Studios, dove i tre attori protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan sono stati costantemente presenti.

Inoltre, il sito riporta lo svolgimento delle riprese di una scena con Yennefer di Vengerberg impegnata nell'uso delle sue arti magiche. Le riprese sono avvenute di fronte a un blue screen, quindi non sappiamo in quale ambientazione si svolgerà la scena, ma una cosa è certa: la magia di Yennefer è tornata!

Nell'episodio finale di The Witcher 2, infatti, con la sua scelta di sacrificarsi per liberare Ciri, Yennefer sopravvive e ottiene nuovamente i suoi poteri.

Poiché è ancora nelle prime fasi della produzione, la terza stagione dello show Netflix non ha ancora una data d'esordio definitiva. Nel frattempo, sono entrate alcune new entry nel cast di The Witcher 3, tra le quali Robbie Amell, Meng'er Zhang, Hugh Skinner e Christelle Elwin.

Inoltre, nei giorni scorsi, il regista Stephen Surjik ha confermato che in casa Netflix si inizia a programmare The Witcher 4: sceneggiatori e produttori sarebbero già all'opera nel delineare ciò che accadrà nel futuro ciclo di episodi dello show, stando a quanto ha rivelato il regista canadese.