The Witcher 3: il nuovo casting anticipa una famosa storyline dei libri?

Le riprese della terza stagione di The Witcher sono ufficialmente iniziate nei giorni scorsi, ma in base alle prime informazioni trapelate i fan hanno già notato che i prossimi episodi potrebbero adattare una famosa storyline dei romanzi originali.

All'inizio di questa settimana, Netflix ha annunciato quattro nuovi attori per il cast di The Witcher, e sebbene la maggior parte dell'attenzione sia stata catturata dall'arrivo di Robbie Amell, l'aggiornamento ha anche confermato l'esordio di due personaggi principali dei libri di The Witcher: stiamo parlando di Milva, che sarà interpretata da Meng'er Zhang, e Mistle, che invece avrà il volto di Christelle Elwin.

Sia Milva che Mistle appaiono per la prima volta in "Time of Contempt", il secondo romanzo della saga letteraria di The Witcher scritta dall'autore polacco Andrzej Sapkowski, e sebbene la serie di Netflix si sia presa notevoli libertà creative rispetto alla trama dei romanzi, il casting di Milva e Mistle suggerisce che vedremo le trame di "Time of Contempt" adattate per la serie TV. Considerando che la seconda stagione di The Witcher ha introdotto la Caccia Selvaggia e altri elementi che non erano significativi nei libri, è possibile che con Milva e Mistle questo trend cambi, dato che entrambi i personaggi hanno ruoli molto significativi nei romanzi.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che le riprese di The Witcher 3 si svolgeranno anche in Italia: rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.