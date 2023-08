The Witcher 3: cinque cose che non hanno funzionato nell'ultima stagione

Dopo avervi detto la nostra sull'ultima serie di imprese di Henry Cavill nella nostra recensione della terza stagione di The Witcher, torniamo ad analizzare la serie, ormai a uno spartiacque tra la fase con l'attore britannico e quella che, probabilmente, non avrà più Geralt come protagonista.

In particolare, ci focalizzeremo proprio sull'ultimo sestetto di episodi dedicati al Lupo Bianco e su ciò che potrebbe non aver funzionato in questa stagione, al netto di quella che potrebbe essere stata la peggior modifica tra libri e serie di The Witcher, ovvero la fase finale della seconda stagione con il tradimento di Yennefer.

Il primo di questi elementi è probabilmente Henry Cavill: il divorzio tra l'ormai ex Witcher e la Serie TV è stato quanto mai traumatico per i fan e forse proprio questo potrebbe aver innescato una maggiore diffidenza nei confronti della terza stagione, nonostante la sua presenza. Una sorta di disaffezione verso il prodotto, ormai pronto a cambiare protagonista e destinato ad allontanarsi sempre più anche dal materiale di riferimento.

Un altro aspetto che non può essere sottovalutato riguarda proprio quanto raccontato circa la serie di eventi scatenati dalle scelte di Yennefer nella seconda stagione, con la creazione di un villain non presente nei libri, la risoluzione agrodolce di quella situazione e, di conseguenza, un nuovo, precario equilibrio nel terzetto di protagonisti che non ha molto da spartire con libri e videogiochi. Quindi, senza dubbio, un secondo elemento di diffidenza potrebbe essere stata proprio la seconda stagione.

Di conseguenza, la terza ragione riguarda l'eccessiva semplificazione di The Witcher rispetto ai libri, scelta più o meno legittima a seconda di ciò che si sceglie di snellire o di come si intende farlo. Esistono casi virtuosi, come ad esempio la trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, anch'essa nonostante tutto non esente da critiche per la rimozione di interi elementi dell'assetto letterario dell'opera.

Quarto elemento, come giustamente hanno puntualizzato anche i ragazzi di Screenrant, riguarda lo storytelling dell'ultima serie di episodi: in molte occasioni, infatti, vengono raccontati fatti e azioni invece di metterli in scena, praticamente "odimo" per citare Boris, una differenza piuttosto sostanziale rispetto alle dinamiche delle passate stagioni.

Ultimo, ma non per importanza, la strategia di rilascio: la scelta di spezzare la serie in due volumi potrebbe non aver convinto proprio tutti. A posteriori chiaramente questo elemento viene meno, ma sicuramente non può non aver influito sul successo della serie durante il suo rollout iniziale.