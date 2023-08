The Witcher 3, cinque motivi per cui non ci è piaciuta

Giunta alla sua terza stagione, The Witcher deve ormai decidere cosa fare da grande: la serie Netflix veniva da due stagioni non accolte benissimo da parte del pubblico e della critica, e con questi nuovi episodi puntava a convincere chi ancora non riusciva proprio ad esprimere un parere positivo sull'operato di Lauren Hissrich e soci.

Se per alcuni motivi la nuova fatica targata Netflix ci ha colpiti in positivo (per approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione della terza stagione di The Witcher), ci sono però alcune cose che proprio non siamo riusciti a digerire: pensiamo ad esempio alla gestione dell'elemento politico, troppo centrale rispetto al materiale originario ma al tempo stesso trattato con una superficialità che permette di guardare solo da lontano a capolavori del genere come Game of Thrones.

Se i tre protagonisti continuano a tenerci incollati allo schermo, inoltre, lo stesso non può dirsi dei personaggi secondari, ridotti spesso a poco più che macchiette (vedasi Jaskier, ma anche lo stesso Emhyr); proprio la caratterizzazione di Geralt, Ciri e Yennefer e le magistrali interpretazioni di Cavill, Allan e Chalotra riescono dunque a tenere in piedi la baracca e a nascondere un altro degli aspetti critici, vale a dire quella scrittura che lascia troppo spesso spazio a episodi vuoti e decisamente poco appassionanti.

Passiamo quindi alle tematiche: è più che logico che ci si concentri maggiormente sulla trama principale, ormai entrata nel vivo, ma la serie sembra dimenticare che una delle principali occupazioni dei witcher sarebbe quella di eliminare mostri, che da un po' di tempo a questa parte sembrano effettivamente latitare, sbilanciandosi sul fronte opposto rispetto alla tanto criticata prima stagione dello show.

Cosa dire, infine, dell'epilogo? Ci saremmo aspettati una chiusura esemplare per Henry Cavill, e d'altronde questo era quanto ci era stato promesso dalla produzione: gli ultimi episodi risultano invece completamente anticlimatici, lasciandoci con l'amaro in bocca per un addio consumatosi quasi di fretta e senza pathos, quasi a non volerci ricordare che d'ora in poi il nostro Geralt avrà un volto diverso. La pensate anche voi così su questi cinque passaggi? Fatecelo sapere nei commenti!