The Witcher 3, la collezione di spade per la nuova stagione! Ecco la foto

Una nuova foto del laboratorio di stunt della serie Netflix, The Witcher, mostra la vasta collezione di spade prodotte per la prossima stagione dello show fantasy con Henry Cavill. Il produttore esecutivo Steve Gaub ha pubblicato l'immagine del backstage sul suo account Instagram, per la gioia di tutti i fan.

Nella foto sono presenti oltre 50 spade di scena allineate contro il muro dello studio, con almeno una delle lame parzialmente ricoperte di vernice verde per facilitare l'aggiunta di effetti visivi durante la post-produzione.



Si notano anche diverse spade corte e pugnali, oltre ad un quartetto di asce appese al muro. Le riprese di The Witcher 3 sono iniziate ad aprile. Netflix ha celebrato questo traguardo pubblicando una foto delle star Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg) e Freya Allen (Ciri di Cintra) in una pausa dal lavoro.



Netflix ha pubblicato anche la sinossi ufficiale della terza stagione, che vedrà Geralt, Yennefer e Ciri fare i conti con la magia oscura e macchinazioni politiche ancor più oscure.

Robbie Amell nel cast di The Witcher 3 sarà una delle new entry, insieme a Meng'er Zhang, Hugh Skinner e Christelle Elwin.



Pochi giorni fa è stata mostrata una nuova location dei libri di The Witcher 3, direttamente dal set. Siete pronti a tornare nel mondo di Geralt di Rivia, con i nuovi episodi della serie fantasy Netflix con Henry Cavill?