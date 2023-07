The Witcher 3, come funziona la magia? La spiegazione nel dettaglio

Un prodotto come The Witcher vive necessariamente di magia, e quando si inserisce un elemento di questo tipo ci sono anche delle regole che bisogna definire. E quindi quali sono nella serie tv di Netflix? Definiamole per bene.

Intanto la magia è l'abilità che hanno alcune persone di imbrigliare e controllare il Chaos, che è entrato in contatto con il mondo di The Witcher dopo la congiunzione delle sfere. E soprattutto dopo che gli elfi hanno insegnato ai primi umani come controllare il chaos e creare magia da esso.

Il punto della questione però è che la magia in The Witcher è una sorta di dare e avere, soprattutto per poterla controllare. Come se bisognasse sacrificare qualcosa per poterne creare un'altra, a prescindere dal tipo di magia che si utilizza. Anche Geralt e gli altri Witcher possono utilizzare la magia, ma in maniera molto più basica rispetto agli stregoni di Aretuza, per fare un esempio. Geralt utilizza infatti incantesimi telecinetici per spazzare via i nemici, ma nulla di troppo complesso.

La questione dello "scambio equivalente", per citare Fullmetal Alchemist, la spiega Tissaia quando insegna i rudimenti magici alle novizie di Aretuza. Consuma infatti la linfa vitale di un fiore per far levitare un sasso, sottolineando quindi che la magia non è infinita ma deve essere attinta da qualche parte per poterla utilizzare. Stessa cosa per Yennefer a Sodden: riesce a creare un imponente incantesimo di fuoco prendendo le fiamme che imperversavano nel castello.

C'è poi la questione di Ciri e del Sangue Antico, che è il sangue elfico che scorre anche nelle vene della giovane, portatrice in quanto discendente dell'elfa Lara Dorren. Questo sangue le permette non solo di attingere alla magia, ma di muoversi anche attraverso il tempo, lo spazio e addirittura le dimensioni.

Queste sono le linee guida abbastanza generali che la serie di The Witcher ci ha lasciato. Secondo voi è tutto chiaro per quanto riguarda le regole della magia? Anche perché The Witcher sembra essere al collasso visto il calo di audience. Fatecelo sapere nei commenti!

