The Witcher 3, cosa rischia Geralt nell'attesissimo season finale?

La terza stagione di The Witcher sta per concludersi, con i suoi ultimi tre episodi in arrivo su Netflix il 27 luglio. Ma cosa succederà a Geralt? Come si concluderà l'avventura di Henry Cavill? Cerchiamo di scoprirlo assieme.

La conclusione di The Witcher 3 è davvero vicina, e si porta dietro un grandissimo fardello: l'abbandono della serie da parte di Henry Cavill. Liam Hemsworth prenderà il suo posto, ma come lo farà? Rumor infatti vogliono che non ci sarà un semplice cambio di attore, come a volte succede in questi prodotti. Ma che Hemsworth possa essere un altro Strigo, o un'altra versione di Geralt proveniente da un piano diverso.

E se il Geralt di Henry Cavill morisse? Il trailer della seconda parte di The Witcher 3 sembra quasi presagire un evento di questo tipo. Dopotutto Cavill potrebbe aver chiesto una fine netta e decisa per il suo personaggio, vista la sua decisione di abbandonare la serie tv. A quel punto il "nuovo" Witcher sarebbe un personaggio diverso a tutti gli effetti, dando anche un senso narrativo all'addio di Henry Cavill.

Questo ovviamente se diamo per buona l'idea che il recast non sia molto classico, come avvenuto per esempio per il Bruce Banner del Marvel Cinematic Universe, che è passato dal volto di Edward Norton a quello di Mark Ruffalo.

In quel caso ci sarebbe semplicemente un cambio di attore, come ci eravamo tutti immaginati all'annuncio dell'arrivo di Liam Hemsworth. Geralt quindi non morirebbe e rimarrebbe protagonista della quarta stagione semplicemente con un attore diverso a interpretarlo.

Di sicuro sarebbe interessante provare a rendere narrativa la "dipartita" di Henry Cavill, e anche un bello shock per gli spettatori vedere un personaggio così amato perdere la vita. Al tempo stesso chissà che The Witcher 4 non rischi di essere affossato da una decisione del genere. Ma non ci resta che aspettare il 27 luglio e avremo le risposte a tutte le nostre domande.

E secondo voi come andrà? Geralt verrà semplicemente sostituito o giustificheranno la cosa a livello narrativo? Diteci quello che pensate nei commenti!

Nel mentre vi lasciamo con la recensione dei primi cinque episodi di The Witcher 3.