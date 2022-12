The Witcher 3, ancora dettagli su Henry Cavill e la sua uscita di scena come Geralt!

La notizia dell'addio di Henry Cavill a The Witcher ha sicuramente colto di sorpresa i fan della serie, così come anche i produttori dello show, che dalla Stagione 4 in poi faranno affidamento su Liam Hemsworth per quanto riguarda il ruolo di Geralt di Rivia. Fortunatamente la Stagione 3 era già stata completata, ed ecco alcuni dettagli in merito.

La showrunner Lauren Hissrich ha anticipato qualche dettaglio della prossima stagione. Quest'ultima, in particolare, ha dichiarato che Cavill sarà protagonista di un "addio eroico" mentre lo show si prepara ad accogliere Hemsworth, che assumerà il ruolo di protagonista dalla quarta stagione.

"La grande svolta di Geralt consiste nel rinunciare alla neutralità e nel fare qualsiasi cosa per raggiungere Ciri [Freya Allan]. Per me è il commiato più eroico che potessimo avere, anche se non era stato scritto per essere tale", ha dichiarato Hissrich a Entertainment Weekly. "Geralt ha in mente una nuova missione quando torneremo a lui nella quarta stagione. È un Geralt leggermente diverso da quello che ci aspettavamo. Tra l'altro, questo è un eufemismo".

Sempre Entertainment Weekly ha da poco condiviso dei particolari tutti nuovi: il titolo del primo episodio della terza stagione di The Witcher sarà "Shaerrawedd". Il nome deriva dal nome delle rovine del libro Blood of Elves. D'altronde è stato da tempo annunciato che il terzo capitolo di The Witcher sarà più incentrato sui libri.

Nel corso della stessa intervista, Hissirch ha affermato, riguardo alla nuova ambientazione, che: "Questo è uno dei set più grandi che abbiamo mai costruito. Era un set interno ed esterno. Ogni ripresa ha degli effetti speciali. Ovviamente c'è un combattimento, ma anche molto di più in questo spazio enorme. Ci sono blue screen ovunque, quindi noi ci mettiamo giusto il tocco finale. [...] Ci è voluto tanto per creare bene questo set. E' davvero importante per la storia".

Nel frattempo, la serie prequel The Witcher: Blood Origin ha avuto un punteggio davvero pessimo su Rotten Tomatoes, tra gli indici di gradimento di pubblico più bassi di sempre. Sarà mica un segnale della reazione del pubblico alla sostituzione di Cavill come protagonista nella serie principale? Non ci resta che aspettare per vederlo. Tale delusione è evidente anche dalla nostra recensione di Blood Origin, che trovate comodamente su queste pagine.