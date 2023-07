The Witcher 3, quanto dureranno gli episodi finali?

Il trailer degli episodi finali di The Witcher 3 ha dato il via alle speculazioni su ciò che ci attende dopo una prima parte a dir poco mozzafiato. Il secondo round ci attende, ma quanto durerà la seconda parte della Stagione 3 di The Witcher?

I primi cinque episodi ci hanno lasciato lasciati a bocca aperta e manca davvero pochissimo prima di scoprire un po' il destino dell'ammazzamostri interpretato da Henry Cavill, che guarda ormai ai suoi minuti finali in attesa di scoprire quanto e come il cambio di testimone andrà a pesare sugli equilibri della serie prodotta da Netflix.

Gli episodi che andranno a comporre il secondo volume della terza stagione saranno tre, per un totale di otto. A differenza della prima parte, già disponibile da giugno 2023, la durata ufficiale è stata rivelata solo alla pubblicazione sulla piattaforma rossa. Finora, Netflix ci ha abituati a uno schema piuttosto preciso, con un primo episodio di stagione solitamente eccedente l'ora di visione e il resto appena al di sopra o al di sotto dei 50 minuti. Con la terza stagione finora non è successo nulla di diverso e, infatti, al primo da 60 minuti sono seguiti quattro episodi che vanno dai 48 minuti del quarto ai 58 del terzo.

Nelle passate stagioni non abbiamo osservato particolari variazioni su questo tema neanche sul finale, con la S2 che si è conclusa con un ottavo episodio da appena 52 minuti. Il Volume 2 della terza stagione segue quasi pedissequamente questo schema e infatti il sesto episodio ha una durata di 48 minuti, mentre sono 52 nel settimo. Come un po' tutti speravano, il Geralt di Cavill ha ricevuto un finale più lungo del previsto, con un ottavo episodio da ben 65 minuti per salutarlo adeguatamente.

