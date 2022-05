The Witcher 3: una famosa location dei libri nella nuova foto dal set!

Mentre Netflix pensa già alla quarta stagione di The Witcher, le riprese per gli episodi della terza stagione proseguono a spron battuto e dal set arriva una nuova foto che anticipa una famosa location dei libri di Andrzej Sapkowski.

Nelle scorse ore infatti i sempre attenti appassionati di Redanian Intelligence hanno riferito che le riprese di The Witcher 3 si stanno svolgendo attorno a una struttura che assomiglia alle rovine di Shaerrawedd, apparsa nel romanzo di Andrzej Sapkowski "Blood of Elves". Un'immagine del set delle rovine può essere trovata nel tweet di Redanian Intelligence incorporato di seguito.

Come sottolinea il portale, la seconda stagione di The Witcher è stata fortemente basata sul romanzo "Blood of Elves", ma Shaerrawedd non è apparsa in alcun episodio. Ovviamente, la serie Netflix ha adattato liberamente e con disinvoltura gli elementi delle storie di Sapkowski, quindi è facile ipotizzare che eventuali contenuti tagliati da un determinato libro possano tornare negli episodi successivi, in questo caso quelli della terza stagione.

Al momento, lo ricordiamo, Netflix non ha svelato dettagli su The Witcher, e non è neppure nota una possibile data d'uscita. Tuttavia i fan sapranno già che la piattaforma si sta preparando a lanciare The Witcher: Blood Origin, una serie tv prequel il cui debutto è atteso per il 2022. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

