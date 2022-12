The Witcher 3, i fan sono già delusi: 'Non ci fidiamo di Lauren Hissrich'

In un'intervista con EW, Lauren Hissrich ha promesso che The Witcher 3 sarà molto più incentrata sui libri rispetto al passato ma, i fan dello show sembrano non essere proprio convinti delle parole della showrunner che già in precedenza aveva parlato del profondo legame della serie Netflix con le opere di Sapkowski.

Molti utenti hanno così espresso il proprio malcontento su Reddit, affermando che di fatto non ci si può fidare delle affermazioni della Hissrich, almeno finchè la nuova stagione non verrà rilasciata, visto che già negli anni erano stati fatti paragoni dello stesso tipo.

"Penso di avere un deja vu", ha detto un fan che ha poi aggiunto: "Mi chiedo dove io abbia già sentito queste bugie prima?".

Un altro utente ha aggiunto: "Ha detto questa stessa merda fin dall'inizio ogni singola volta, smettiamola di ascoltare questa donna. Ha mentito deliberatamente ogni santa volta. Le sue primissime parole essendo stata nominata showrunner di questo spettacolo sono state: "rimarremo completamente fedeli ai libri e manterremo vive le radici slave". Invece ogni volta realizza lo spettacolo fantasy più americanizzato, che non può nemmeno essere definito un adattamento o nemmeno avere nulla in comune con il mondo slavo, non hanno mai nemmeno ingaggiato attori dell'Europa orientale".

Il malcontento per The Witcher 3 è cresciuto a dismisura negli ultimi mesi, soprattutto dopo l'addio annunciato di Henry Cavill e i fan sembrano ormai non riuscire più a fidarsi della showrunner e del suo approccio alla serie Netflix. Questa nuova stagione riuscirà a ripianare la rottura? Diteci la vostra nei commenti.