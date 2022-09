The Witcher 3, finite le riprese della nuova stagione della serie Netflix con Henry Cavill

Dopo alcuni problemi e turbolenze sul set, The Witcher, la popolare serie fantasy di Netflix con protagonista l'amatissimo Henry Cavill, ha ufficialmente concluso la produzione della terza stagione, come rivelato da un nuovo rapporto di Redanian Intelligence.

Inoltre il regista Bola Ogun, che ha diretto gli ultimi due episodi della prossima stagione dello show, ha confermato la notizia della fine delle riprese tramite le sue storie su Instagram, e lo stesso ha fatto il produttore esecutivo Steve Gaub, che come potete vedere nel post in calce all'articolo è apparso suoi suoi canali social per pubblicare una foto dal set di The Witcher 3 e confermare il report del famoso sito di fan, comunque solitamente molto affidabile per tutto ciò che riguarda il mondo fantasy creato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski.

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico della ragazza, Yennefer conduce Geralt e Ciri alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri della principessa; purtroppo, però, il trio scopre suo malgrado di essere sbarcato in un vero e proprio campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Ricordiamo che il cast di The Witcher 3 è cambiato dopo l'uscita di scena di Chris Fulton, attore che ha interpretato lo stregone Rience nel corso della seconda stagione dello show: il personaggio nella terza stagione avrà ora il volto di Sam Woolf.

La showrunner e produttrice esecutiva di The Witcher è Lauren Schmidt Hissrich. La serie è prodotta anche da Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko. Netflix non ha ancora confermato una data d'uscita per i prossimi episodi della serie, dunque rimanete sintonizzati: ricordiamo che il 24 settembre ci sarà TUDUM 2022, dunque è possibile che qualche aggiornamento sull'attesa terza stagione arriverà in quel contesto.