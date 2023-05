The Witcher 3, Freya Allan su Ciri: 'è pronta per un viaggio alla ricerca di se stessa'

La terza stagione di The Witcher è sempre più vicina: e nell'attesa di scoprire il villain di The Witcher 3, diamo uno sguardo al personaggio di Ciri che, come rivela l'attrice Freya Allan, è pronta per un viaggio emozionante.

Ciri svilupperà una nuova mentalità nella terza stagione dello show Netflix, intraprendendo un viaggio alla ricerca di se stessa che porterà il suo personaggio a un'importante crescita nel corso di tutta la terza stagione: "È un viaggio davvero emozionante per Ciri - ha detto Freya Allan nel corso di un'intervista con Netflix - all'inizio della terza stagione si sente ancora un'adolescente e alla fine, invece, sembra davvero cresciuta".

Pare, inoltre, che Ciri tenterà di imparare la magia con l'obiettivo di accrescere le proprie capacità: ma la sfida sarà tutt'altro che semplice: "Ciri vuole essere in grado di usare la magia. E si sente frustrata perché - ha detto Allan - in realtà dubita di se stessa in ogni modo".

La terza stagione di The Witcher sarà divisa in due parti: la prima uscirà su Netflix il 29 giugno, mentre la seconda quasi 30 giorni dopo, il 27 luglio. Prima di arrivare sul piccolo schermo The Witcher 3 ha già scatenato qualche polemica come quella legata allo sconvolgimento del personaggio di Jaskier rispetto al materiale originale.