The Witcher 3, Geralt sceglierà Yennefer o Triss? Risponde Henry Cavill!

Team Yennefer o Team Triss? Sono domande da farsi se siete degli appassionati di The Witcher, perché di fronte ai grandi rivolgimenti riguardanti Cirilla, spesso ci si dimentica che Geralt di Rivia ha anche un cuore. E che quel cuore vorrebbe poter decidere con chi stare, fra Yennefer e Triss. Ora è intervenuto proprio Henry Cavill.

Sono stati distribuiti appena dieci giorni fa gli otto episodi che ci hanno portato direttamente allo scioccante finale di The Witcher 2. Una stagione che, hanno riconosciuto tutti, ha fatto un bel passo in avanti rispetto alla precedente. Ma con gli occhi di tutti che erano puntati, letteralmete atterriti dai segreti che si andavano scoprendo sulla Principessa Cirilla e su tutti i mostri rivoltanti di The Witcher 2, ci si potrebbero perdere le relazioni intime fra i personaggi. Fra queste, qualcuno si chiede: fra le tante domande irrisolte cui dovrà rispondere The Witcher 3, ne sapremo di più sul triangolo amoroso fra Geralt, Yennefer e Triss. Chi avrà la meglio fra Triss Merigold e Yennefer di Vengerberg?

Quando si tratta dei fan, le risposte – ma soprattutto le speranze – sono molteplici. Per sciogliere il nodo sarebbe quindi il caso di ascoltare il diretto interessato, colui che Geralt lo interpreta, l’affascinantissimo Henry Cavill. Durante la premiere della seconda stagione a inizio dicembre, Digital Spy ha incontrato Cavill e gli ha posto una domanda relativamente semplice: Triss o Yennefer? "Per me, quando ho giocato ai giochi e soprattutto quando ho letto i libri, mi sono sempre sentito fedele al nucleo del Team Yennefer", ha detto Cavill. "Naturalmente, la cosa grandiosa del gioco è che puoi fare quello che vuoi, e questa è la cosa grandiosa dei videogiochi in generale, ma per me è sempre rimasto - anche nei giochi - il Team Yennefer".

Questa la sinossi della stagione appena approdata su Netflix: “Convinto che la vita di Yennefer sia stata persa nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente combattono per la supremazia fuori dalle mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che possiede all'interno”.

Diretta dalla showrunner Lauren S. Hissrich, la serie vede come protagonisti Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, Anya Chalotra in quelli di Yennefer, Freya Allan come Ciri e Joey Batey come Jaskier. I nuovi membri del cast della seconda stagione includono tra gli altri Kim Bodnia (Killing Eve) come Vesemir, Yasen Atour (Young Wallender) come Coen, Paul Bullion (Peaky Blinders) come Lambert, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) come Lydia, Kristofer Hivju (Game of Thrones) come Nivellen, Agnes Bjorn come Vereena, Basil Eidenbenz come Eskel e Mecia Simson come Francesca. Cosa ne pensate della nuova stagione? E voi siete Team Yennefer o Team Triss? Ditecelo nei commenti!