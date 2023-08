The Witcher 3, il giallo su Henry Cavill continua: 'Alcuni di noi sanno la verità'

The Witcher ha concluso la sua terza stagione e Henry Cavill saluta il "suo" Geralt di Rivia per lasciare le redini del Lupo Bianco a Liam Hemsworth. Tuttavia, l'addio di Cavill sembra ancora poco chiaro ai fan. L'attore, infatti, non ha mai rivelato i motivi che hanno determinato la fine del suo percorso in the Witcher.

Inizialmente, alcuni fan avevano ipotizzare che Cavill avesse deciso di abbandonare Geralt di Rivia per dedicarsi maggiormente, in vista del riavvio del DCU, al ruolo di Superman. Ma James Gunn non aveva alcun piano per Cavill, e dunque anche questa ipotesi si è rivelata un buco nell'acqua. Un'altra teoria, però, si è fatta strada nel fandom basandosi sulle dichiarazioni che Henry Cavill ha rilasciato nel tempo: l'attore, infatti, è un grande fan dell'universo di The Witcher e ha sempre sostenuto di voler rendere il personaggio dello strigo più fedele possibile ai romanzi di Andrzej Sapkowski. Parallelamente, però, i fan hanno lamentato un certo distacco dal materiale originale, soprattutto nella terza stagione di The Witcher portando il pubblico a chiedersi se non sia stato proprio questo il motivo dietro l'addio di Cavill.

Che la star dello show abbia deciso che il personaggio avesse cambiato direzione? Un fan ha ritwittato un post di Javier Grillo-Marxuach, produttore esecutivo dello show, alludendo a "voci e bugie sul casting di Cavill". La replica da parte di Grillo-Marxuach è arrivata subito: "I nostri collaboratori sanno cosa è successo davvero dietro le quinte. Sostengo appieno il mio lavoro". Il mistero si infittisce, e in prospettiva della quarta stagione della serie TV Netflix sembra che neanche Cavill abbia potuto salvare le tiepide recensioni su The Witcher 3.