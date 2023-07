The Witcher 3, Graham McTavish: 'Dijkstra proverà a inserire Geralt e Ciri nel suo piano'

Geralt, Ciri, Yennefer e Jaskier sono chiaramente i personaggi principali della terza stagione di The Witcher, ma anche personaggi secondari come Dijkstra, Philippa e Radavoid hanno avuto un grande impatto su questa prima parte di narrazione che verrà completata a fine mese. Ora, gli interpreti di Dijkstra e Philippa hanno anticipato qualcosina.

Cassie Clare (Philippa) e Graham McTavish (Dijkstra) hanno parlato di ciò che i loro personaggi hanno in programma. Philippa e Dijkstra hanno le mani in pasta in quasi tutto ciò che accade nel regno e anche al di fuori di esso, e per quanto riguarda Geralt e la sua squadra di alleati, il duo ha dei piani anche per loro, se saranno disposti a stare al gioco.

"Sì. Beh, Dijkstra sta cercando di portare avanti il suo obiettivo riguardo a Redania, e sta cercando di reclutare Geralt in questo piano. E crede, penso, che Philippa sia molto allineata con questo, che siamo su binari paralleli. Ma credo che lui inizi a pensare che lei abbia un'agenda leggermente diversa", ha detto McTavish. "Questo è davvero il massimo che posso dire su di lei. È come in ogni relazione in cui pensi di aver capito la dinamica, e poi c'è un momento in cui succede qualcosa che ti fa riconsiderare tutto. Ti viene da dire: 'Oh, giusto. Ok'".

"Sono entrambe persone molto intelligenti e credo che quando ci sono due persone così intelligenti insieme, sia molto faticoso. Perché va bene essere quello intelligente nella relazione o quello non tanto intelligente, ma se si lavora entrambi a un livello così alto, può essere stancante", ha detto McTavish. Clare ha aggiunto: "È impegnativo".

"Penso che Dijkstra sia stanco per la maggior parte del tempo, a dire il vero. Ha sempre bisogno di sdraiarsi. Non lo fa mai", ha detto McTavish. "Per quanto riguarda Philippa, ha giocato a lungo in un modo che nessun altro riesce a comprendere, e il suo piano inizia a svilupparsi nella terza stagione".

Nel frattempo, il cast della serie è consapevole del fatto che Henry Cavill sia un fan sfegatato di The Witcher.

McTavish ha concluso: "Direi che, come ha detto lei, è super obiettivo. Philippa aveva un piano che credo fosse già in atto da molto prima che noi la trovassimo. E inizia a prendere forma nella seconda stagione. Potreste vedere un piccolo gufo che vola in giro a raccogliere informazioni. Ma è andato avanti per molto tempo anche prima. Quindi è bello arrivare alla terza stagione e vederli iniziare a rimescolare le carte in tavola. E stanno facendo cose che probabilmente hanno pianificato insieme da tempo per il loro super obiettivo comune".