The Witcher 3, Henry Cavill dice addio ai fan con un'epica scena in anteprima!

Non poteva mancare, e infatti durante l'evento di Netflix TUDUM 2023 l'amatissimo Henry Cavill è salito sul palco di San Paolo per presentare, insieme ai colleghi attori e attrici, una scena in anteprima di The Witcher 3, attesa nuova stagione della serie tv fantasy.

L'attore, che ha parlato rivolgendosi alla folla di fan presenti, ha svelato l'epica scena in anteprima di The Witcher 3 che potete trovare all'interno dell'articolo, annunciando: "Mi mancherete, queste tre stagioni sono state fantastiche".

Ricordiamo che la stagione 3 di The Witcher debutterà su Netflix in due parti, con i primi cinque episodi il 29 giugno e gli ultimi tre episodi che saranno disponibili il 27 luglio. The Witcher, che è stato uno degli spettacoli più popolari di Netflix dal 2019, vede Henry Cavill nei panni del cupo Geralt di Rivia, cacciatore di mostri e bestie soprannaturali, in una storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo fantasy noto come Il Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e altre creature combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente distinguibili.

The Witcher è prodotto da Steve Gaub, Matt O'Toole, Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Platige Films (Tomek Baginski e Jarek Sawko) e Hivemind Content (Jason Brown e Sean Daniel). Per altri contenuti scoprite tutti gli attori di The Witcher 3.