The Witcher 3, Henry Cavill ai fan: 'Ecco cosa dovete aspettarvi dai nuovi episodi'

Le riprese della terza stagione di The Witcher si sono concluse ufficialmente lo scorso settembre dopo varie interruzioni a causa del COVID e diversi mesi di lavoro. I nuovi episodi dovrebbero quindi debuttare ufficialmente su Netflix nel corso del 2023, ma intanto ci ha pensato Henry Cavill in persona ad aumentare l'hype esagerato del pubblico.

All'epoca dell'annuncio di Netflix dell'arrivo di una serie tratta da The Witcher, Cavill ha iniziato subito a fare campagna per il ruolo grazie al suo amore per i libri e per i giochi, con il supporto dei fan che hanno dato vita a fan art. La campagna ha funzionato e gli ha permesso di ottenere il ruolo, al quale si è dedicato con passione. Grazie alla sua attenzione e all'amore che gli sceneggiatori hanno dato alla serie, questa ha avuto un enorme successo ed è oggi uno dei più grandi franchise di Netflix.

Con la terza stagione in arrivo, Henry Cavill sta già facendo aumentando l'hype per quello che verrà. Durante una registrazione in diretta del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, in occasione di un evento di beneficenza per la 92nd Street Y di New York, Cavill ha rivelato quello che i fan possono aspettarsi dalla prossima stagione della serie Netflix. Ha detto di non poter rivelare molto, ma ha menzionato che un coordinatore di stunt che ha lavorato ai film di Mission: Impossible sta contribuendo alla terza stagione e i fan possono quindi aspettarsi molta azione.

"Oh, non posso dirvi nulla", ha detto Cavill. "Quello che posso dirvi è che stavo lavorando di nuovo con Wolfgang Stegemann, che conoscerete per il suo lavoro in Mission: Impossible, e anche dalla scena del combattimento di Blaviken, che è nell'episodio 1 della prima stagione. Abbiamo avuto modo di girare un'intera stagione insieme e lavorare con Wolfie è fantastico, è un coordinatore di stunt straordinario, un amico molto caro, molto talentuoso. C'è molta azione nella terza stagione. Abbiamo fatto un sacco di cose insieme, a volte a costo di farci male, ma ce l'abbiamo fatta. Ci auguriamo che possiate apprezzare il nostro lavoro perché Wolfie è davvero il migliore".

Ricordiamo che il cast di The Witcher 3 è cambiato dopo l'uscita di scena di Chris Fulton, attore che ha interpretato lo stregone Rience nel corso della seconda stagione dello show: il personaggio nella terza stagione avrà ora il volto di Sam Woolf.