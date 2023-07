The Witcher 3, Henry Cavill racconta una coincidenza curiosa con uno stuntman!

Henry Cavill è alle battute finali con Geralt di Rivia, lo strigo che ha interpretato per tre stagioni in The Witcher. Pronto a salutare il suo personaggio malgrado Cavill sia tra i più esperti nell'universo di The Witcher, l'attore ha ricordato una curiosa coincidenza con uno stuntman della serie Netflix.

Nella scena iniziale che apre la terza stagione di The Witcher il Lupo Bianco uccide a sangue freddo un gruppo di criminali. Proprio il primo uomo ad essere ucciso dalla spada di Geralt è lo stesso stuntman che è stato colpito nella sequenza iniziale della prima stagione tra le strade di Blaviken.

Questa coincidenza è stata notata subito da Cavill nel corso di un video promozionale targato Netflix in cui vengono analizzate le scene dalla serie TV sequenza per sequenza. Ma non c'è da stupirsi per la presenza dello stesso stuntman in stagioni diverse: ovviamente nel corso della produzione, gli stuntman vengono riciclati in più occasioni.

The Witcher 3 segue il viaggio di Geralt, Ciri, Yennefer e Jaskier nel Continente con la possibilità che Dijkstra abbia dei piani anche per il Lupo Bianco e per Ciri, anche se Ciri è alla scoperta dei propri poteri in un clima tesissimo: la guerra tra uomini e elfi si inasprisce sempre di più.



La terza stagione sarà anche l'ultima con Cavill, prima che Liam Hemsworth faccia il suo debutto come strigo di The Witcher.