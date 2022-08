The Witcher 3, Henry Cavill riprende a girare dopo il Covid: ci saranno ritardi

Alla fine di luglio, il set della terza stagione di The Witcher ha subito un brutto stop alle riprese a causa di un positivo Covid. Tre giorni dopo solamente, sono tornati tutti sul set (o quasi). Ora, più di due settimane di isolamento, torna anche Henry Cavill. Il rapporto ipotizza, a questo punto, che il positivo fosse lui.

Breve cronistoria del set della serie Netflix. Il 26 luglio le riprese di The Witcher 3 si interrompono. Si parla di un caso Covid nella cerchia ristretta dei protagonisti, ma i ciak di The Witcher 3 riprendono meno di tre giorni dopo, il 29 luglio. Per show dal calendario così fitto e con le attrezzature in affitto che pesano diverse decine, se non centinaia di migliaia di dollari sul budget, perdere settimane di riprese è un danno. Soprattutto in estate, finestra privilegiata per le produzioni. Ma Netflix parrebbe aver taciuto un dettaglio: Henry Cavill non era tornato.

A dire il vero, Netflix non ha rivelato ufficialmente chi avesse il Covid, ma ora un nuovo rapporto di Redanian Intelligence sostiene che Cavill abbia ripreso i ciak con due settimane di ritardo su tutti gli altri. Segno che il caso Covid fosse proprio lui, come certe voci di corridoio andavano sostenendo. Ovviamente questo avrà determinato forti limitazioni, costringendo la produzione a ricalendarizzare il tutto e girare solo le scene senza di lui.

Questo, continua il rapporto, sembra porterà a un ritardo nel fine riprese e dunque ricadrà anche sulle fasi successive. Secondo Redanian Intelligence anche la data di uscita subirà dei “posticipi” anche se, come ci tiene a far notare, una vera e propria finestra distributiva non era stata ancora resa nota e dunque i fan non dovranno aspettare più di quanto pensassero di dover già fare. Se si tratterà di un ritardo, potrebbe essere di poche settimane, in linea con l’assenza di Cavill o qualcosa in più, per l’iniziale confusione arrecata.