The Witcher 3: Henry Cavill sfoggia un nuovo outfit nella nuova foto della serie Netflix

Mentre I fan si stanno preparando all'addio di Henry Cavill a The Witcher, che avverrà con la conclusione della terza stagione, dal Netflix TUDUM è arrivata una nuova immagine ufficiale dei nuovi episodi, che ritrae l'attore protagonista con indosso un nuovo costume per il suo Geralt Di Rivia. Il personaggio sarà quindi ereditato da Liam Hemsworth.

La foto offre un nuovo sguardo alla star Henry Cavill mentre ha indosso quella che sembra essere una giacca di pelle leggera, con una cintura nera e, come al solito, la sua spada legata dietro la schiena. Questa armatura differisce in modo significativo dall'armatura di pelle borchiata che ha realizzato e indossato verso la fine della seconda stagione.

Il costume visto in precedenza nel teaser trailer di The Witcher 3, era spesso offuscato e oscurato dalle sequenze d'azione presenti. Al momento non è noto quando o come il witcher acquisterà questo nuovo costume o se ce ne sarà un altro nella prossima stagione.

La versione di Geralt di Rivia interpretata da Henry Cavill ha indossato una varietà di abiti, spesso neri, nel corso della serie. Il suo primo costume è stato uno dei tanti in The Witcher che è stato pesantemente criticato. Per la seconda stagione, Cavill stesso ha dichiarato di aver lavorato con la costumista Lucinda Wright per creare l'armatura che si vede indossare da Geralt, spiegando prima dell'uscita della seconda stagione: "È un nuovo look, e il restyling ha reso molto più facile per me muovermi e combattere".

Al momento non è noto se il look di Geralt di Rivia nella terza stagione sarà ripreso nelle future stagioni, in cui l'uccisore di mostri sarà interpretato da Liam Hemsworth. L'uscita di Cavill dalla serie è stata annunciata nell'ottobre 2022, insieme alla conferma che la quarta stagione era già in lavorazione.

The Witcher 3 uscirà con il primo volume il 29 giugno su Netflix; il secondo volume arriverà il 27 luglio.