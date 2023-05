The Witcher 3, un importante cambiamento su un personaggio sconvolge i fan

I fan della saga di Andrzej Sapkowski sono già sul piede di guerra dopo aver scoperto un importante cambiamento nel personaggio di Jaskier nella terza stagione di The Witcher. Che gli affezionati dei libri non vedano di buon occhio la showrunner Hissirich è cosa nota, ma questo cambiamento potrebbe essere il punto di non ritorno.

Jaskier, come anticipato da Hissrich, sarà protagonista di un intreccio romantico e questo elemento allontanerebbe il personaggio dalla sua controparte originale. La showrunner, nel corso di un'intervista a Netflix TUDUM, ha detto che: "Jaskier si innamora... Ed è di un personaggio che i fan conosceranno e continuerà a comparire nei libri. Quindi cosa succederà in questa stagione tra loro avrà uno sviluppo a lungo termine".

Nè Hissrich nè i il cast di The Witcher hanno rivelato chi sarà l'interesse amoroso di Jaskier, ma qualche rumor lo avvicina moltissimo al re Radovid, di conseguenza il personaggio sarà bisessuale. La notizia è stata ben accolta ma ciò che non è stato digerito dai fan è che Radovid V ha un'età molto lontana da quella che dovrebbe avere per iniziare una relazione con Jaskier: lo show, dunque, invecchierebbe re Radovid per permettere l'intreccio amoroso che potrebbe arrivare sul piccolo schermo.

Non è la prima volta che lo show riadatta il materiale dei romanzi e in vista della terza stagione la showrunner ha dichiarato che un problema nato proprio in queste circostanze verrà risolta in The Witcher 3. Dopo l'addio di Henry Cavill, non sembrerebbe esserci pace per la serie TV Netflix.

E voi cosa ne pensate di questo adattamento? Siete incuriositi o preferite rimanere fedeli ai romanzi? Scrivetecelo nei commenti!



