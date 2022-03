The Witcher 3, l'inizio delle riprese è imminente? Le ultime indiscrezioni

Abbiamo da poco avuto modo di vedere la seconda stagione di The Witcher che, causa COVID, ha tardato nell'arrivare rispetto ai piani originali, ma pare che i lavori per la terza stagione stiano già per partire.

Le riprese della terza stagione di The Witcher sarebbero dietro l'angolo secondo Redanian Intelligence, che riporta come sul set sloveno della popolare serie Netflix avrebbero già messo messo piede sia Henry Cavill a.k.a. Geralt di Rivia che Freya Allan alias Ciri.

Queste indiscrezioni sembrano poi trovare un qualche tipo di supporto nell'ultimo post Instagram di Cavill, nel quale l'attore ci mostra un maneggio e dei cavalli, e scrive: "Sono di nuovo in compagnia del mio amico equino Hector [interprete di Roach, il cavallo di Geralt] quest'oggi, e il mio amico umano Lazlo! Dopo una bella passeggiata a cavallo per le montagne, Hector mi ha mostrato alcune delle sue nuove abilità. È davvero promettente. #Hector @laca_juhasz_".

Sempre secondo Redanian Intelligence, le riprese di The Witcher 3 arriveranno anche in Italia, dato che il Bel Paese sarebbe una delle location prescelte per i nuovi episodi assieme a Croazia e appunto Slovenia. Tuttavia, rispetto ai precedenti report che volevano l'inizio della produzione in Südtirol, i piani devono essere cambiati, come tuttavia spesso succede in questi casi.

Vedremo nei prossimi giorni se arriverà qualche conferma dell'effettivo inizio delle riprese dal set di The Witcher 3, ma intanto vi ricordiamo che le prime due stagioni sono disponibili su Netflix, mentre per la terza non è ancora stata stabilita una data d'uscita.