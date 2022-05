The Witcher 3, un nuovo membro del cast avvistato sul set: ecco di chi si tratta!

Le riprese di The Witcher 3 sono già partite, e i protagonisti dello show Netflix sono tornati tutti sul set. Proprio qui sarebbe stato avvistato un un potenziale nuovo membro del cast.

La notizia è arrivata da Redanian Intelligence, una fonte molto attendibile quando si parla di The Witcher. Tuttavia non c'è ancora una conferma effettiva di questo ingresso, dunque al momento si parla soltanto di rumor.

Secondo quanto sappiamo, sul set dello show sarebbe presente anche Rochelle Rose, nota per Death in Paradise. Redanian Intelligence ritiene che l'attrice potrebbe interpretare il ruolo di Margarita Laux-Antille, una maga e amica di Yennifer di Vengerberg. Ma non finisce qui, perché secondo il sito, sul set sarebbe stata avvistata anche Safiyya Ingar, uno dei nuovi membri del cast della stagione 3 confermati. Ovviamente sono state fatte delle teorie anche sul suo ruolo. Redanian Intelligence riporta infatti che anche Ingar potrebbe interpretare una maga, Keira Metz.

Adesso, mentre restiamo in attesa di conferme circa il cast e news sulla trama del prossimo capitolo, il regista dello show Stephen Surjik annuncia che The Witcher 4 è stata già programmata. Dunque con l'arrivo dello spin-off Blood Origin in vista e la produzione della terza stagione in corso, si preannuncia un periodo incredibile per i fan di The Witcher.