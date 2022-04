The Witcher 3, tra le new entry del cast c'è anche Robbie Amell!

Dopo l'annuncio di pochi giorni fa del via alle riprese di The Witcher 3, Netflix rivela i nomi di 4 nuovi attori che entrano a far parte del cast di The Witcher 3 e che saranno al fianco di Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra nelle prossime avventure.

Con il tweet che potete vedere a fine articolo, l'account ufficiale della serie Netflix The Witcher ha rivelato l'ingresso nel cast di Robbie Amell, Meng’er Zhang, Hugh Skinner e Christelle Elwin, insieme ai primi dettagli sui personaggi che sono stati chiamati a interpretare.

Robbie Amell interpreterà il guerriero Gallatin a capo di un'armata di Scoia'tael che combatte nel nome di Nilfgaard. La lealtà di Gallatin al suo popolo lo porterà a scontrarsi in una lotta di potere con Francesca (Mecia Simson).

Dopo aver interpretato Xu Xialing nel film Marvel Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Meng’er Zhang entra a far parte del cast di The Witcher 3 nel ruolo di Milva, un'umana adottata dalle driadi della foresta di Brokilon, nonché una cacciatrice abile e feroce. La sua precisione nell'uso dell'arco fa il paio con uno spietato spirito di sopravvivenza, caratteristiche che la rendono un formidabile avversario che è meglio non incrociare nel Continente.

Hugh Skinner interpreterà il principe Radovid, fratello minore di re Vizimir (Ed Birch), che improvvisamente diventerà il suo uomo all'interno della Redanian Intelligence. Grazie al suo fascino, Radovid è sorprendentemente incisivo negli schemi politici, ma è tutto un gioco solo finché qualcuno non si fa male.

Infine, Christelle Elwin sarà Mistle, una componente dei Ratti, gang di giovani criminali provenienti da famiglie in rovina: ha un atteggiamento da dura, è sospettosa nei confronti di tutti e sempre in cerca di vendetta, finché un incontro avvenuto per caso cambierà tutto.

La terza stagione della serie Netflix è stata annunciata lo scorso autunno, con una parte delle riprese di The Witcher 3 in Italia, sempre sotto la guida della showrunner Lauren Schmidt Hissrich.

Di seguito anche le informazioni rese note da Netflix sulla trama di The Witcher 3: "Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt porta in salvo Ciri di Cintra, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da chi minaccia di distruggerla. Incaricata dell'addestramento magico di Ciri, Yennefer li guida verso la fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire qualcosa in più sugli inespressi poteri della ragazza, salvo scoprire che sono entrati in un campo di battaglia tra corruzione politica, magia oscura e tradimento. Dovranno reagire e mettere tutto a repentaglio, per scongiurare il rischio di perdersi per sempre".