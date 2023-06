The Witcher 3, nuove accuse di omofobia in arrivo per il cambiamento di un personaggio

La questione Jaskier in The Witcher 3 è tra i cambiamenti della serie Netflix che ha più sconvolto i fan. La storia d'amore intrapresa dal bardo si discosta molto dal materiale originale e il pubblico non ha gradito questo importante cambiamento in The Witcher 3. Ma c'è di più: sullo show Netflix sono piovute pesanti accuse di omofobia.

Malgrado Joey Batey abbia ribadito come Jaskier non distingua i generi quando si parla di sesso e amore, la rappresentazione del personaggio è stato oggetto di polemiche. Nella serie TV, il bardo si distingue dagli altri uomini del Continente per l'abbigliamento colorato e sgargiante: anche l'atteggiamento di Jaskier è lontano da quello rude degli uomini di cui seduce le mogli. Il personaggio è plasmato sul concetto che l'aspetto inganna: non è un personaggio queer, ma un grande donnaiolo. Proprio per questa costruzione, il fandom accusa Netflix di stereotipare l'atteggiamento effeminato attribuendolo agli uomini gay: il cambiamento di Jaskier, dunque, risulterebbe per il pubblico solo un maldestro tentativo di inclusività costruito su concetti assolutamente sbagliati.

Un'altra fetta del fandom, però, ha promosso il cambiamento del personaggio: il tema dell'omosessualità per la prima volta si insinua del fosco mondo di The Witcher.

E voi cosa ne pensate? Apprezzate il cambiamento di Jaskier o preferite che la serie sia più fedele al materiale originale? Potete dare un'occhiata alle nostre prime impressioni su The Witcher 3.