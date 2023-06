The Witcher 3: nuove foto mostrano l'incredibile set costruito per le riprese

The Witcher 3 sta per abbattersi su Netflix come uno tsunami e, mentre siamo tutti in attesa di poter assistere alle nuove vicende di Geralt, vi mostriamo delle incredibili foto dal set della terza stagione che rivelano una parte del set curata fin nei minimi dettagli.

È stato confermato che la terza stagione di The Witcher uscirà in due tranche di episodi disponibili rispettivamente dal 29 giugno e dal 27 luglio 2023.

Intanto, continuano ad arrivare anticipazioni succulente riguardo lo show di Lauren Schmidt Hissrich: l’ultima riguarda alcune foto che mostrano il backlot realizzato dal team di produzione per le riprese del nuovo capitolo.

Il produttore Steve Gaub ha dichiarato, in merito alla scelta del realizzare una scenografia tanto imponente: “Anche dal punto di vista di un lungometraggio è un set enorme. È un’impresa ingegneristica perché di solito non si costruiscono molti set così grandi per la televisione. Il secondo piano è un secondo piano completamente portante. Possiamo mettere anche una gru lassù e fare riprese con la gru dal secondo piano”.

Il continente di The Witcher è in costante fermento e molti luoghi importanti cambiano anche nel corso di una singola stagione. Prima di mostrare la distruzione di un villaggio o di un palazzo, la produzione doveva dunque essere certa di aver terminato tutte le scene prima che avvenissero cambiamenti strutturali significativi. In questo senso Gaub ha parlato della distruzione di Aretuza nella terza stagione: “Ci sono alcune cose che accadranno ad Aretuza che la cambieranno irreparabilmente, quindi ci siamo assicurati di aver girato tutto ciò che ci servisse prima della distruzione. Poi c’è stata la condizione post-distruzione. È stato impegnativo per tutto il tempo”.

A giudicare dalla minuzia di particolari e dalla grandiosità della scenografia messa in atto (vi lasciamo il link all'articolo di Collider per poter vedere le foto) siamo sicuri che il produttore non abbia esagerato in alcun modo la mole di lavoro necessaria per stare dietro a un prodotto come The Witcher.

In attesa di poter vede la terza stagione della serie tv tratta dai romanzi di Sapkowski, vi lasciamo al trailer di The Witcher 3.