The Witcher 3: nuove immagini promozionali svelano la Caccia Selvaggia

Cresce l’attesa per The Witcher 3 mano a mano che i giorni passano e ci si avvicina sempre di più alla data di uscita della prima tranche di episodi che potremo vedere su Netflix dal 29 giugno 2023. Intanto, una serie di stampe da usare per il merchandise ha svelato l’aspetto dei personaggi e finalmente, la Caccia Selvaggia.

Lauren Hissrich ha spiegato in una recente intervista che The Witcher 3 sarà molto più orientata politicamente rispetto alle prime due stagioni dello show gli appassionati non vedono l’ora di capire cosa possa significare effettivamente per la narrazione dell’adattamento dei romanzi di Andrzej Sapkowski.

Con l’avvicinarsi del debutto della stagione aumentano inoltre gli indizi su quelli che saranno i personaggi vecchi e nuovi e sull’aspetto che li caratterizzerà: in tal senso, il sito redanianintelligence ha scoperto una linea di merchandise che sembrerebbe aver mostrato le prime immagini della Caccia Selvaggia, i villain ispirati alla mitologia nordica già anticipati nelle prime due stagioni.

Vi lasciamo all'immagine promozionale che si riferisce ai villain della Caccia Selvaggia, guidata da Eredin Bréacc Glas, probabilmente al centro della scena e al link al sito di merchandise con le altre stampe che lo hanno ispirato (.

Ricordiamo che i primi 5 episodi di The Witcher 3 usciranno su Netflix il 29 giugno mentre gli ultimi tre debutteranno sulla piattaforma il 27 luglio 2023. Intanto potete dare un’occhiata alle foto dal set e a un poster promozionale di The Witcher 3.