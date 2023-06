The Witcher 3 da oggi su Netflix: rivivete le prime due stagioni in soli 4 minuti

Da oggi 29 giugno 2023 arriva in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix l'attesissima terza stagione di The Witcher, serie fantasy con protagonista Henry Cavill creata dalla showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich.

In occasione del debutto dei nuovi episodi, la pagina ufficiale della piattaforma sul social network Twitter ha condiviso un video recap delle prime due stagioni di The Witcher, concentrando tutti gli avvenimenti più importanti in un super-montaggio di circa quattro minuti allo scopo di preparare gli spettatori alla nuova infornata di puntate. Ricordiamo che la terza stagione di The Witcher sarà composta da 8 episodi e sarà distribuita in due parti nel corso dell'estate, col primo volume composto da cinque puntate al debutto da oggi e il secondo volume atteso per il 27 luglio con gli ultimi tre capitoli.

In questi nuovi episodi, che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima, monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per mettere le mani su Ciri, e Geralt e Yennefer decidono di condurla alla fortezza protetta di Aretuza, allo scopo di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza. Tuttavia, i tre invece scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento che rischia di distruggere per sempre la loro famiglia.

Per altri contenuti, scoprite il cast completo di The Witcher 3, stagione importantissima per la serie dato che coinciderà anche con l'addio di Henry Cavill: a partire dalla prossima The Witcher 4, infatti, Geralt di Rivia sarà interpretato da Liam Hemsworth.