The Witcher 3, perché Jaskier e Radovid sono così connessi?

Mentre Liam Hemsworth si prepara per il ruolo di Geralt of Rivia, Joey Batey e Hugh Skinner, interpreti di Jaskier e Radovid, spiegano come mai la loro connessione è così forte.

In una recente intervista per Collider, Skinner ha affermato che:

"All'inizio della serie, troviamo Radovid... è passato in sordina ed è un po' senza meta. Si aggira in questo mondo un po' terrificante. Viene trascinato nelle macchinazioni della corte e tutto il resto da [ Philippa e Dijkstra], e il male che ne deriva significa anche che stabilisce questa connessione con Jaskier"

La connessione tra i due e l'intrigante fascino di Radovid catturano sostanzialmente subito l'attenzione del nostro Jaskier. L'attore ha infatti continuato rivelando che: "[Radovid] Ne è affascinato fin dall'inizio. Penso che riguardi la verità, e si tratti di vedersi. In un mondo di bugie e inganni, c'è una verità lì, e questo è davvero seducente per Radovid".

Batey, dal canto suo, rivela che: "[Jaskier] vede la maschera che Radovid sta mostrando al mondo intero, e sa cosa vuol dire indossare una di quelle maschere e nascondersi dietro un'apparente buffoneria, dietro una facciata di, forse, scherzi o dissolutezza. Vede la crepa nella porcellana ed è incuriosito dall'intelligenza dietro quella facciata. Questo è ciò che inizialmente lo attrae. Ciò che fa progredire la loro intimità insieme è il gioco di chi abbasserà per primo quella maschera".

Vi piacciono questi due? Lasciateci un commento per farcelo sapere! Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di The Witcher 3 volume 1.