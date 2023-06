The Witcher 3 sta preparando nuovi personaggi per la prossima stagione? Ecco cosa sappiamo

Gli showrunner sono certi: The Witcher 3 appagherà i fan ma non solo: sarà strumentale alla quarta stagione con tante new entry nel cast.

Non è bastato il debutto di Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia, strappando via una delle poco certezze dei fan, ma la produzione aveva già in mente di assumere un'altra grande star nel cast di The Witcher 4. La terza stagione, dunque, introdurrà nel cast anche Robbie Amell direttamente dalla serie TV The Flash, Hugh Skinner da Fleabag, Meng'er Zhang e Christelle Elwin: i nuovi personaggi saranno il nucleo centrale della prossima stagione, la prima senza Henry Cavill.

Skinner sarà il principe Radovid, personaggio nella bufera per il coinvolgimento amoroso con Jaskier, mentre Amell interpreterà un capo dell'esercito schietto in contrasto con Francesca e Zhang interpreterà una cacciatrice di nome Milva. Infine Elwin interpreterà Mistle, un membro di un gruppo di ladri adolescenti definiti come "i ratti", ma il loro apporto nella trama non sarà decisivo prima della quarta stagione.

"Incontri i personaggi nella terza stagione e poi entrano in gioco nella quarta stagione - ha detto Sophia Holland, direttrice del casting, a Deadline - ho avuto un'opportunità di contribuire a un episodio molto speciale, quasi autonomo, della quarta stagione di The Witcher, che sta esplorando un gruppo di persone completamente nuovo".

Intanto le riprese della quarta stagione di The Witcher sono vicine al ciak d'inizio.