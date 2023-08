The Witcher 3, il produttore difende Netflix: 'Giusto semplificare i libri'

All'alba dell'epilogo della terza stagione della trasposizione in salsa Netflix dell'opera di Andrzej Sapkowski, abbiamo voluto dare il nostro commiato al Geralt di Henry Cavill, cercando anche di ragionare sul senso stesso di un seguito senza il popolare attore britannico.

Tuttavia, a margine dell'arrivo sulla piattaforma rossa degli ultimi tre episodi della terza stagione, non si sono sedate le polemiche sulla fedeltà dello show al materiale originale.

Sulla questione è intervenuto anche Tomasz Bagiński, uno dei produttori della serie TV, che ha preso - senza troppe sorprese - le parti del prodotto Netflix definendo la scelta di allontanarsi in parte dallo scritto come "dolorosa" ma "necessaria" per rendere più fruibile il contenuto in ogni sua parte al grande pubblico.

Parlando ai microfoni di un outlet polacco, il produttore ha spiegato, riferendosi a un altro progetto relativo a un concept sulla Rivolta di Varsavia, che l'adattamento per il pubblico americano avrebbe richiesto una forte semplificazione del contesto, dov'erano presenti tedeschi, ucraini, russi e persino ungheresi. Per gli americani, spiega Bagiński, sarebbe stata impossibile la lettura di un contesto con tante complessità, dove non ci sono parti nette, un buono e un cattivo.

Inoltre, spiega il produttore, "quando una serie è realizzata per un'enorme massa di spettatori, con background diversi e provenienti da diverse parti del mondo, e gran parte di loro sono americani, queste semplificazioni non solo hanno senso, ma diventano necessarie. È stato doloroso per noi, e anche per me, ma l'elevato livello di sfumature e di complessità verrà fortemente ridimensionato, poiché non raggiungerebbe le persone. A volte può risultare eccessivo, ma dobbiamo prendere queste decisioni e accettarle".

Nonostante la tiepida risposta in termini di gradimento del pubblico più affezionato e questo dibattito che ormai va avanti da mesi, i numeri sembrano raccontare tutt'altro e The Witcher 3 ha raggiunto la vetta delle classifiche Netflix ed è stabile in Top 10.