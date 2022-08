The Witcher 3, uno dei protagonisti lascia la serie: ecco chi arriverà al suo posto

Stando a quanto riferito da Redanian Intelligence uno dei personaggi di The Witcher avrebbe deciso di lasciare lo show, i motivi di questa scelta sono per il momento ignoti ma pare, che si tratti di alcune difficoltà organizzative dell'interprete.

Stiamo parlando dello stregone Rience, interpretato dall'attore Chris Fulton nella seconda stagione dello show, che a partire dalla terza sarà ora interpretato da Sam Woolf. Questo pericoloso cattivo che ha fatto il suo debutto nel quinto episodio di The Witcher 2, proprio come il suo omologo nella saga letteraria di Andrzej Sapkowski, ha il volto orribilmente sfregiato per via di uno scontro con Yennefer che tentava di salvare la vita di Ranuncolo.

La sostituzione di un personaggio non è una novità per The Witcher. Nella stagione 2 infatti, Eskel originariamente interpretato dall'attore Thue Ersted Rasmussen, è stato sostituito da Basil Eidenbenz.

In questi giorni sono ripresi i lavori per The Witcher 3, dopo la pausa causata dal Covid-19. Anche Henry Cavill è tornato sul set dopo aver dovuto interrompere i suoi impegni lavorativi proprio a causa di un sospetto contagio. I rapporti suggeriscono che la serie Netflix dovrebbe completare la produzione a settembre, in tempo per il rilascio nel 2023.

Bisogna sottolineare che al momento non vi è ancora una data di uscita prestabilita per lo show Netflix ma tutto fa sperare che i nuovi episodi non si faranno attendere ancora a lungo.