The Witcher 3, quando esce la terza stagione della serie Netflix?

È uscita su Netflix da soli quattro giorni la seconda stagione di The Witcher, conclusasi con una serie di cliffhanger spiazzanti che non dovranno attendere molto però prima di essere disciolti. Già è arrivata conferma infatti di una nuova stagione, ma stavolta potremmo non dover aspettare così tanto come per la seconda.

Si sono conclusi in modo decisamente spettacolare, sia per battaglie che importanti rivelazioni, gli ultimi otto episodi distribuiti il 17 dicembre su Netflix. Spettacolare il finale di The Witcher 2, che con il suo gigantesco cliffhanger – ce n’è più di uno, ma questo li batte tutti – prepara il terreno per una terza stagione, catturando ancor di più la curiosità di molti, ma incontrando di una fetta di fan dell'originale.

Che una terza stagione si farà, infatti, è cosa già nota e confermata. L’annuncio è arrivato direttamente dal gigante dello streaming come parte dell’evento TUDUM di Netflix nel settembre 2021, ben tre mesi prima che la seconda stagione fosse distribuita. Per quanto riguarda le fasi di avanzamento, l’ultimo aggiornamento è arrivato verso fine novembre, quando la showrunner Lauren S. Hissrich ha detto che la writers room sta già lavorando agli script della terza stagione.

Dopo il finale dell’ultima stagione, la prossima serie di episodi si concentrerà principalmente sul destino di Ciri, che si trova davanti due possibili strade: inverare quella fine del mondo che ha predetto e di cui diverrebbe artefice; salvarlo invece grazie all’addestramento di Geralt e ora anche di Yennefer, che punta a darle gli strumenti per controllare i suoi poteri.

Ci sono molte forze che si riuniscono per manipolare il potere della principessa per se stesse, incluso il suo stesso padre – vi consigliamo di recuperare anche il recap della prima stagione di The Witcher. Nel frattempo, la showrunner fa sapere che la terza avrà “un sacco di azione e una buona dose di morte…”.



Vien da chiedersi se si riferisca a qualche personaggio principale o solo a una nuova carneficina di mostri come in The Witcher 2. Per quanto riguarda la struttura narrativa invece, sembra che la strada della timeline unica sia stata vincente e continuerà per la terza stagione, nonostante i critici della struttura a più piani siano stati letteralmente presi in giro in The Witcher 2, con questa scena in particolare.

Infine, a detta della showrunner la terza stagione approfondirà una sottotrama, molto dura e oscura, dedicata all’esercito degli elfi che si scontrerà con Nilfgaard. Per quanto riguarda la data d’uscita, nulla è ancora ufficiale. Tuttavia, è probabile che non si dovranno aspettare i due anni fra la prima e la seconda, dettati dalla pandemia e da un infortunio di Cavill. Stando ai tempi canonici di Netflix per questi titoli, potremmo vederla invece già a fine 2022 inizio 2023. Voi cosa pensate della seconda stagione? Ditecelo nei commenti!