The Witcher 3, quando esce il Volume 2 della nuova stagione?

Finalmente la terza stagione di The Witcher è arrivata su Netflix. La sua distribuzione seguirà però un modus operandi già applicato dalla Grande N per le sue serie di punta. The Witcher 3 sarà infatti spezzato in due parti: cinque episodi per la prima e i restanti tre per la seconda.

Perciò 1-5 già disponibili sulla piattaforma in streaming e 6-8 posticipati. Niente blocco e binge watching totale, ma un “mini” binge watching diviso in due.

E quindi quando vedremo la seconda parte? The Witcher Stagione 3 Volume 2 sarà disponibile su Netflix a partire dal 27 luglio 2023. Seconda parte che concluderà anche l’avventura di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, dato che come già annunciato sia dall’attore sia da Netflix abbandonerà i panni dello Strigo passando il testimone a Liam Hemsworth.

Noi comunque abbiamo già la recensione della prima parte della terza stagione di The Witcher, quindi se ancora non l’avete fatto fateci un salto e leggetela.

Questa terza stagione di The Witcher prende le mosse dal secondo libro dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, cioè Il Tempo della Guerra. Geralt si riconnetterà con i suoi sentimenti dopo due stagioni di grugniti e difficoltà relazionali (anche se non mancheranno i suoi iconici “hmm” in questa terza season).

La showrunner, Lauren Schmidt Hissrich, ha confermato che la terza stagione sarà il culmine di quello che hanno costruito con le due precedenti, dando più umanità e spessore a Geralt che dovrà per forza scegliere da che parte stare.

Chissà se la seconda parte in uscita il 27 luglio darà in qualche modo l’addio a Henry Cavill. Non ci resta che aspettare. Voi avete già visto le prime cinque puntate? Che ne pensate? Scrivete tutto nei commenti. E recuperatevi il trailer della seconda parte di The Witcher 3!