The Witcher 3: riprendono le riprese dopo lo stop per Covid

Se ben ricordate, pochi giorni fa Netflix aveva interrotto la produzione della terza stagione di The Witcher a causa del COVID-19. I primi rapporti indicavano la positività della star di The Witcher Henry Cavill come causa dell'interruzione, ma la cosa non è stata chiarita.

Nelle ultime dichiarazioni ufficiali, la piattaforma di streaming ha rivelato di essere "in pausa a causa del COVID e saremo operativi non appena sarà sicuro farlo". Non è ancora stato confermato se Cavill abbia effettivamente preso il COVID-19, ma sembra che la terza stagione di The Witcher abbia ripreso ancora una volta la produzione.

Secondo Redanian Intelligence, che ha una solida esperienza con i rapporti su The Witcher di Netflix, diversi membri del cast sono tornati sul set. Ciò include artisti del calibro di Mecia Simson (che interpreta Francesca) e Cassie Clare (che interpreta Philippa Eilhart), che apparentemente hanno confermato il loro ritorno su Instagram. Non è chiaro se tra i ritorni ci sia anche Cavill.

Intanto, vi ricordiamo che la terza stagione di The Witcher non ha ancora una data di lancio definitiva, ma le prime due stagioni e il film anime The Witcher: Nightmare of the Wolf sono attualmente disponibili per lo streaming su Netflix. Lauren S. Hissrich è la showrunner di The Witcher.

In attesa di nuovi aggiornamenti, ad oggi sappiamo che 6 nuovi personaggi appariranno in The Witcher 3.