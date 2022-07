The Witcher 3, riprese interrotte: Henry Cavill è risultato positivo al COVID

Secondo quanto riferito, la terza stagione della serie fantasy di successo di Netflix The Witcher ha interrotto la produzione poiché il protagonista Henry Cavill è risultato positivo al COVID.

Secondo il sito Redanian Intelligence, le riprese sono state interrotte il 25 luglio, senza preavviso, proprio mentre la serie si preparava a girare una grande scena di battaglia proveniente direttamente dai libri.

Questa non è la prima volta che lo show viene rallentato a causa della pandemia. Anche la produzione della stagione 2 era stata infatti interrotta a causa della pandemia nel 2020, che portò al posticipo dell'uscita della stagione a dicembre 2021. Finora, la stagione 3 non ha una data di uscita.

Tuttavia, i fan speravano di poter scoprire il prima possibile il futuro di Geralt (Cavill), Ciri (Freya Allan) e Yennefer (Anya Chalotra). Ma a causa di questa nuova interruzione, bisognerà aspettare ancora un pò per l'arrivo dei nuovi episodi. The Witcher è attualmente una delle più grandi produzioni Netflix e qualsiasi ritardo colpisce migliaia di persone coinvolte nella produzione, dai membri del cast alla troupe generale. La piattaforma, ad ora, non ha ancora commentato la questione. Intanto, sei nuovi personaggi si sono aggiunti a The Witcher 3.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con gli ultimi video dal set di The Witcher 3.