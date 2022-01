The Witcher 3, quale romanzo di Sapkowski adatterà la prossima stagione?

Intervistata all'indomani della distribuzione su Netflix della seconda stagione di The Witcher, la showrunner si è lasciata sfuggire o ha comunque voluto condividere aggiornamenti importantissimi sulla trama della terza stagione in fase di sviluppo. Ecco a quale romanzo di Andrzej Sapkowski sarà ispirata e quali sono le idee di partenza.

Ha riunito ma soprattutto semplificato gli archi narrativi di The Witcher, questa seconda stagione distribuita su Netflix il 17 dicembre. Una otto puntate che ha introdotto tantissime nuove creature di The Witcher, ma che soprattutto ha dato una maggiore continuità temporale e fra i personaggi alla timeline frammentaria che molti hanno lamentato nel corso della prima stagione, frutto di più piani narrativi sovrapposti. E ora che questa seconda stagione ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich sembra intenzionata a continuare su questa strada. Ora fate attenzione, perché seguono spoiler sulla stagione da poco conclusa.

Riunendosi su due fronti contrapposti, i grandi protagonisti della serie hanno iniziato a mostrare tutto il loro potere. Da un lato la Principessa Cirilla, bramata dai regni per l’oscuro potere che dovrà imparare a controllare nella prossima stagione. Dall’altro l’Imperatore di Nilfgaard, che si è rivelato essere proprio quel padre di Ciri a lungo dato per morto. Insomma, ci sono tutti i presupposti perché la terza stagione ricalchi buona parte del romanzo di Andrzej Sapkowski cui si rifarà: Il Tempo della Guerra (Time of Contempt), risalente al 1995.

Ormai è guerra aperta fra l’Impero di Nilfgaard e i Regni del Nord, ma nemmeno la Confraternita dei Maghi dove Yennefer è intenzionata a portare Cirilla sembra più un luogo sicuro, con diversi componenti dell’Ordine che decidono di piegarsi e quindi schierarsi dal lato di Nilfgaard di fronte alla sua (apparentemente) inarrestabile avanzata. Queste le parole della showrunner in una recente intervista a The Wrap: “Nella terza stagione ci saranno tonnellate di azione, tonnellate di cose che lasciano a bocca aperta. Quindi stiamo davvero lasciando che questo guidi la nostra narrazione. La terza stagione si svolge su una linea temporale molto, molto piccola. Non trascorre molto tempo, perché non è necessario”.

Sembra inoltre che la terza stagione attualmente in fase di scrittura approfondirà enormemente la razza degli Elfi, non a caso oggetto di pregiudizi razziali negli ultimi episodi proprio perché si iniziasse a introdurre la loro causa: “La loro situazione è enorme nei libri. Abbiamo fatto una scelta consapevole di portarla in superficie, perché nei libri gli Scoia'tael diventano un esercito assoldato da Nilfgaard per uccidere e ammorbidire gli abitanti del Nord. Volevamo assicurarci che prima di vederli come un esercito capissimo e potessimo empatizzare con i loro problemi, per cosa stavano combattendo”. Effettivamente, una delle grandi minacce all’interno de Il Tempo della Guerra sono proprio gli Scoia'tael. Pensate quindi che vedremo un adattamento molto fedele? Ditecelo nei commenti!