The Witcher 3, che ruolo avrà la Caccia Selvaggia nella prossima stagione?

Per i fan della prima ora di The Witcher, una grande domanda affolla le menti da quando se n'è iniziato a parlare: quando potremo vedere la Caccia Selvaggia in tutta la sua forza e oscurità? Il finale della seconda stagione ci avvicina al fatidico evento, ma sono le intenzioni della showrunner ad anticipare i prossimi piani.

Già da quando furono messi al corrente nella prima stagione di The Witcher, i fan continuano a chiedersi quando potranno vedere approfondita su piccolo schermo una delle minacce più terribili dei romanzi originali di Andrzej Sapkowski: la Caccia Selvaggia, antichi cavalieri elfici presagio di morte e di guerra, appartenenti a un mondo ormai dimenticato. Dopo lunga attesa, a fianco di tutti i numerosissimi mostri di The Witcher 2, ne abbiamo avuto un assaggio da far accapponare la pelle nel finale di stagione, interessati anche loro come molti altri al Sangue Ancestrale che scorre nelle vene della Principessa Cirilla.

Ora che li abbiamo visti così da vicino e che una terza stagione è già in fase di scrittura, in molti sperano di rivederli quanto prima. Anche perché in una recente intervista per The Wrap, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha parlato dei nuovi spazi che verranno dati alla razza degli elfi. Si tratta tuttavia di tutt’altre creature rispetto alla Caccia Selvaggia, oggetto in questa nuova stagione di pregiudizi razziali mirati: “Gli Scoia'tael diventano un esercito assoldato da Nilfgaard per uccidere e ammorbidire gli abitanti del Nord. Volevamo assicurarci che prima di vederli come un esercito capissimo e potessimo empatizzare con i loro problemi, per cosa stavano combattendo”.

La showrunner conosce bene il valore che la Caccia Selvaggia rappresenta all’interno dei romanzi, uno degli eventi fondamentali e più cataclismici dell’universo narrativo. Ma proprio per questo ha sempre pensato a loro, dichiarazioni alla mano, come a un Thanos nelle prime tre Fasi dell’MCU: da citare, accennare e preparare per lungo tempo. Il che potrebbe far pensare a un loro ruolo di primo piano, ma non in tempi brevi, non nell’immediato di una terza stagione. Molte forze convoglieranno su Ciri e sui suoi alleati per ciò che la ragazza rappresenta, e la Caccia Selvaggia potrebbe essere fra quelle. Questo potrebbe essere il suo ruolo, di minaccia incombente più che di nemico principale, all’interno della prossima stagione.

Anche perché, di nuovo, sono le dichiarazioni stesse della showrunner a farci pensare che un evento del genere non verrà bruciato nel corso di una stagione che “si svolge su una linea temporale molto, molto piccola. Non trascorre molto tempo, perché non è necessario”. Bisogna considerare infatti, alla luce del romanzo che ispirerà The Witcher 3, che gran parte dei nuovi episodi si concentreranno su Nilfgaard e i maghi della Confraternita suoi alleati. E che in una narrazione così serrata non avrebbe senso, se non per qualche fugace apparizione, concentrarsi anche su un mare magno come la Caccia Selvaggia. Soprattutto se rimarranno le intenzioni di continuare la serie ancora per molte altre stagioni. Voi cosa preferireste? Ditecelo nei commenti!