The Witcher 3, showrunner: 'I fan si sentiranno appagati dopo la visione della stagione'

Sappiamo già di cosa parlerà la Stagione 3 di The Witcher, ma la showunner e produttrice Lauren Schmidt Hissrich ha voluto rassicurare una volta di più tutti i fan scontenti della serie Netflix sul fatto che, durante la visione dei nuovi episodi che debutteranno questa settimana sulla piattaforma, si sentiranno pienamente appagati e "soddisfatti".

Nonostante la showrunner di The Witcher abbia fatto del suo meglio per combinare il fascino costante del mondo di Sapkowski con nuove aggiunte per arricchire la storia, i risultati finora sono stati altalenanti. Mentre alcune aggiunte, come l'arco personale di Yennefer (Anya Chalotra), hanno funzionato a favore dello show, l'incorporazione disordinata di fili della storia da vari romanzi di Sapkowski nella seconda stagione ha lasciato molto a desiderare e deluso i fan più fedeli al materiale letterario.

In risposta alle critiche mosse in un post su Instagram dove si promuoveva The Witcher: Blood Origin, Hissrich ha spiegato di essere a conoscenza delle preoccupazioni del fandom sulla direzione creativa della seconda stagione, e di conseguenza la terza stagione vedrà un "ritorno ai libri":

"Ho ascoltato i fan. E la Stagione 3 mostra molto bene il ritorno ai libri, seguendo gli incredibili viaggi dei personaggi principali di Sapkowski. Non vedo l'ora che la gente la veda e si senta ascoltata". (Inoltre, rispondiamo anche a molte domande delle prime due stagioni - il viaggio di Cahir, l'introduzione degli Scoia'tael e il modo in cui la nostra famiglia torna insieme). Penso anche che la Stagione 3 calmerà molte delle speculazioni in corso in questo momento".

The Witcher 3 verrà divisa in due parti che usciranno su Netflix a un mese di distanza l'una dall'altra.

Sappiamo che anche dopo l'addio di Henry Cavill al termine della nuova stagione, The Witcher continuerà con una Stagione 4 con Liam Hemsworth nei panni di Geralt Di Rivia.