The Witcher 3, spiegazioni del finale: come anticipa The Witcher 4 con Liam Hemsworth

Con l'arrivo in streaming del Volume 2 di The Witcher 3 si è purtroppo concluso il percorso di Henry Cavill nei panni di Geralt Di Rivia. L'attore è uscito di scena per contrasti con la produzione e nella prossima stagione sarà sostituito da Liam Hemsworth che erediterà quindi il personaggio. In che modo il finale di stagione gli spiana la strada?

Uno degli interrogativi più grandi della terza stagione è come andranno avanti le cose per Geralt. Come nei libri, Geralt viene brutalmente picchiato da Vilgefortz e si salva solo grazie agli alleati in Brokilon e alla magia di Yennefer. Dopo essersi ripreso, Geralt si avventura alla ricerca di Ciri con Jaskier, ma dopo essere stato annientato e quasi ucciso e aver potenzialmente perso Ciri, Geralt si lascia andare a qualsiasi limite autoimposto, come dimostra il bagno di sangue al confine.

Con Geralt in coppia con Jaskier, Yennefer si è unito ai rimanenti maghi e sta cercando di sconfiggere Vilgefortz. Questo sarebbe già abbastanza difficile di per sé, ma lo è ancora di più se Vilgefortz lavorerà con l'imperatore Emhyr. Per quanto riguarda la caccia di Emhyr a Ciri, pensa di averla trovata, ma in realtà si tratta di Tern, la falsa Ciri creata da Vilgefortz.

A proposito di Ciri, è l'ultimo pezzo importante del puzzle. Ciri sopravvive al suo viaggio nel deserto di Korath, ma dopo un incontro con Falka, rinuncia al suo potere. Questo periodo nel deserto, però, serve a Ciri per accettare il suo potere e non averne più paura, come quando si accende per la prima volta grazie alla magia del fuoco.

Su queste pagine, nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di The Witcher 3.

Alla fine Ciri viene catturata da alcuni teppisti, ma viene salvata dal gruppo di ladri noto come The Rats. Dopo averli liberati, Ciri abbatte uno degli uomini con facilità e precisione, e si nota come sembra abbia giocato con il suo obiettivo prima di ucciderlo. Quando finalmente dice il suo nome, rivela di essere Falka, facendo riferimento al suo incontro con Falka ma anche usandolo come nome per nascondere la sua identità.

Geralt e Jaskier probabilmente verranno a conoscenza dell'apparizione di Ciri con Emhyr e seguiranno quella pista piuttosto che quella legata a qualcuno conosciuto come Falka. Per quanto riguarda il regno di Redania, c'è un nuovo re, Radovid, e le sue ripercussioni saranno sicuramente un fattore importante nella quarta stagione.

L'appuntamento è quindi rimandato alla Stagione 4 di The Witcher, che al momento non ha ancora una data d'uscita confermata.