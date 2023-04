The Witcher 3: l'ultima stagione di Henry Cavill è in Due Parti, Netflix svela il trailer!

Come promesso ieri con il primo poster di The Witcher 3, in questi minuti la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato il primo trailer e la data d'uscita della terza e ultima stagione con Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia.

Tramite il nuovo filmato promozionale disponibile all'interno dell'articolo e carico di immagini inedite tratte dai prossimi episodi della serie fantasy, lo streamer ha anche ufficialmente rivelato che The Witcher 3 sarà diviso in due parti, con il Volume 1 che uscirà dal 29 giugno mentre il Volume 2 arriverà il 27 luglio. Non ci sarà un aumento di episodi, però, dato che il Volume 1 conterrà i primi cinque episodi di questa nuova stagione, mentre il Volume 2 conterrà i restanti episodi 6, 7 e 8.

"Ora, per la prima volta, capisco la vera paura", dice il Geralt di Henry Cavill mentre sfodera una delle sue due lame. Il resto del teaser è pieno di fuoco, spade e incantesimi mentre Geralt e Yennefer (Anya Chalotra) cercano di proteggere l'unica persona che conta di più per loro: Ciri, interpretato da Freya Allan. Ancora una volta, il magico dramma fantasy horror ruoterà attorno a Ciri, con monarchi, maghi e bestie varie ed eventuali di tutto il Continente che competono per catturare la principessa di sangue antico: per proteggere la ragazza, Geralt e Yennefer viaggeranno verso la fortezza di Aretuza, dove però dovranno fare i conti con la corruzione politica, la magia oscura e il tradimento.

