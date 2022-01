The Witcher 3, la nuova stagione della serie Netflix prende forma!

Manca poco al primo ciak sul set di The Witcher 3, come indicano le recenti foto che mostrano la produzione dello show Netflix impegnata nel location scouting, l'attività di ricerca dei luoghi e delle ambientazioni più adatte a raccontare il prossimo capitolo della serie.

La pre-produzione della terza stagione di The Witcher procede spedita: dopo le recenti rivelazioni della showrunner Lauren Schmidt Hissrich sulla trama di The Witcher 3, i nuovi aggiornamenti arrivano direttamente dai profili Instagram di due tra i produttori esecutivi della serie Netflix.

Sia Steve Gaub che la stessa Hissrich hanno pubblicato nei giorni scorsi delle foto che documentano l'attività di location scouting: si tratta della ricerca delle ambientazioni e dei luoghi più adatti a fare da sfondo alle vicende narrate in video.

Le foto dei due produttori esecutivi, che potete vedere nei post in calce all'articolo, documentano i sopralluoghi della produzione di The Witcher 3 ed alternano paesaggi aperti e boschivi a luoghi angusti e decisamente bui.

Non è ancora nota la data in cui inizieranno ufficialmente le riprese sul set della stagione 3 di The Witcher, ma è certo che i preparativi procedono in maniera spedita e possiamo aspettarci (salvo imprevisti) che tra qualche mese ci sia il primo ciak.

Nei giorni scorsi si è tornati a discutere del budget di The Witcher 3. Com'è noto la serie Netflix è una tra le produzioni seriali più costose: il budget della prima stagione di The Witcher si è aggirato tra i 70 e gli 80 milioni (circa 10 milioni a episodio, dunque), mentre secondo autorevoli insider il costo medio per ogni episodio di The Witcher 2 dovrebbe essere salito a 15 milioni.