The Witcher 3, svelati i nuovi poster sui protagonisti della serie Netflix!

In attesa del trailer di The Witcher 3 al Summer Game Fest dell'8 giugno 2023, Netflix ha svelato i nuovi character poster dei protagonisti<7b>: rispettivamente, mostrano Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra), Ciri (Freya Allan) e Jaskier (Joey Batey).

In molti si chiedono perché The Witcher non è finita con l'addio di Henry Cavill, eppure Lauren Hissrich, creatore e showrunner della serie, preferisce concentrarsi sul presente. "Henry [Cavill] ha dato così tanto allo spettacolo" ha dichiarato, "perciò vogliamo onorarlo in modo appropriato".

In particolare, la terza stagione sarà "l'adattamento più fedele dei romanzi. Ovviamente non possiamo inglobare ogni singola pagina, ma Time of Contempt [Il tempo della guerra in lingua italiana] ci ha regalato un eterogeneo insieme di azione, svolte di trama, momenti centrali per il personaggio, enorme e dolorose rivelazioni. Insomma: cè così tanto materiale che attenerci alla trama dei libri è stato un processo automatico".

Quanto al protagonista, quale potrebbe essere il suo arco trasformativo? "La grande svolta di Geralt consiste nel rinunciare alla neutralità e fare il possibile per arrivare a Ciri" ha continuato Hissrich. "Credo che sia il saluto più epico di sempre, anche se ovviamente non potevamo saperlo fin dall'inizio... Nella stagione 4, Geralt avrà un altro obiettivo in mente: sarà leggermente diverso da come ce lo immaginiamo".

I nuovi episodi debutteranno su Netflix il 29 giugno 2023; stavolta, però, saranno divisi in due parti che saranno pubblicate a circa un mese di distanza l'una dall'altra. Non ci resta che attendere domani 8 giugno 2023 per assistere al trailer ufficiale.