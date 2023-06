The Witcher 3, i titoli dei nuovi episodi anticipano il cammino di Geralt?

I titoli della prima delle due parti di The Witcher 3 sono già stati divulgati e tutto fa presagire il destino e il percorso di Geralt di Rivia.

Sarà l'ultima volta per Henry Cavill e il suo addio sarà più duro del previsto a scorrere i primi titoli dei nuovi episodi di The Witcher 3: il primo episodio della nuova stagione della serie TV Netflix, basata sulla saga di romanzi di Andrzej Sapkowski, si intitola "Shaerrawedd", seguito da "Unbound" e da "Reunion". Il quarto episodio è "The Invitation" e infine, la prima parte si conclude con "The Art of Illusion".

Data la vastità dei luoghi attraversati dal magico trio composto da Geralt, Ciri, interpretata da Freya Allan, e Yennefer a cui da il volto Anya Chalotra, il set costruito per le riprese di The Witcher 3 è stato incredibile, quasi quanto il viaggio intrapreso dai tre. Concentriamoci sul primo episodio dal titolo Shaerrawedd che allude all'omonimo palazzo elfico situato nelle foreste di Kaedwen prima che venisse distrutto duecento anni prima: "Questo è il momento in cui otteniamo i principali pensieri di Geralt sulla neutralità e perché vuole essere neutrale", ha detto la showrunner Lauren Hissrich. Ma naturalmente queste sono solo le indicazioni per la prima parte: sarà la seconda tranche di episodi a darci più informazioni sul viaggio di Geralt di Rivia.

Nell'attesa dei nuovi episodi che arriveranno su Netflix il 29 giugno potete fare un breve ripasso della trama di The Witcher 3.