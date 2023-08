The Witcher 3 torna in top 10 Netflix: l'addio di Henry Cavill è da 1° posto in classifica

Nei giorni scorsi Netflix ha pubblicato la seconda metà della terza stagione di The Witcher, con l'ultimo lotto di episodi che conclude il ciclo di Henry Cavill, prima di lasciare il posto a Liam Hemsworth. I fan non si sono persi gli ultimi episodi della terza stagione e grazie al loro contributo la serie è tornata in Top 10.

Creata da Lauren Schmidt Hissrich, The Witcher è basata sulla Saga di Geralt di Rivia, scritta dall'autore polacco Andrzej Sapkowski, con due prequel prodotti tutti da Netflix; il film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf e la miniserie Blood Origin. Non perdetevi la nostra recensione di The Witcher 3, serie disponibile su Netflix.



Henry Cavill ha interpretato Geralt di Rivia nelle prime tre stagioni, un witcher con poteri speciali, abituato ad uccidere i mostri in cambio di denaro. Geralt è destinato a Ciri, la principessa di Cintra mentre nel lungo percorso che lo vedrà protagonista incontrerà anche la maga Yennefer e il bardo Ranuncolo.



Nelle prossime stagioni ci sarà una nuova protagonista di The Witcher mentre Liam Hemsworth prenderà il posto di Henry Cavill nel ruolo principale delle prime tre stagioni dello show, che in queste ore è riuscito a tornare saldamente al primo posto della classifica Netflix grazie alla grande attesa circolata intorno alla seconda parte degli episodi, distribuiti sulla piattaforma lo scorso 27 luglio.



