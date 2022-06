The Witcher 3, nuovo video dal set, ci sono anche Geralt e Jaskier?

Un nuovo video dal set della terza stagione di The Witcher è arrivato online, e sembra che si intravedano anche alcuni dei personaggi più amati della serie Netflix.

Procedono speditamente le riprese della terza stagione di The Witcher, la popolare serie Netflix con Henry Cavill basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski.

E dopo le prime foto dal set, come quelle della collezione di spade di The Witcher e alcune location di The Witcher che sicuramente risulteranno familiari ai lettori dei libri, quest'oggi possiamo dare una (assai) fugace occhiata anche al protagonista Geralt di Rivia e al bardo Jaskier.

Grazie a questo filmato originariamente condiviso dalla regista Gandja Monteiro su Instagram, ma poi subito rimosso (ma che tramite terzi è ancora presente sul web e potete trovare anche in calce alla notizia), si possono infatti vedere sullo sfondo anche gli attori, mentre in primo piano abbiamo degli attrezzi utilizzati per le riprese.

Il rinnovo per una terza stagione della serie Netflix è arrivato lo scorso anno durante l'evento Netflix TUDUM, con le riprese hanno avuto inizio quest'anno, nel mese di aprile. La popolarità dello show ha inoltre aiutato notevolmente il mercato editoriale, riportando i romanzi di Sapkowski tra i più venduti, e contribuendo a promuovere nuove edizioni delle sue opere.

E voi, quanto hype avete per i nuovi episodi di The Witcher?