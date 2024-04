The Witcher 4, annunciati gli attori di Leo Bonhart, Skellen e Zoltan! I nomi

Il fatidico momento si avvicina: i lavori sulla quarta stagione di The Witcher sono in corso, il che ci ricorda che presto ci toccherà dire ufficialmente addio ad Henry Cavill e dare il benvenuto a Liam Hemsworth, nella speranza che nello scambi non ci si perda. Protagonista a parte, però, ci sono alcune novità per quanto riguarda il cast.

Mentre si attende l'arrivo della prima foto ufficiale del Geralt di Liam Hemsworth, Netflix ha infatti annunciato 3 new entry tra i personaggi che popoleranno il mondo ideato da Andrzej Sapkowski nel corso della prossima stagione: si tratta di Sharlto Copley, James Purefoy e Danny Woodburn.

Copley darà volto a Leo Bonhart, un cacciatore di taglie sicuramente noto a chi ha familiarità con i libri da cui è tratta la serie; Purefoy interpreterà invece Skellen, spia e consigliere dell'imperatore Emhyr: anche in questo caso parliamo di un personaggio che nei romanzi vediamo giocare un ruolo piuttosto importante. Danny Woodburn vestirà infine i panni di Zoltan, un nano visto anche nei videogiochi sviluppati da CD Projekt Red.

Vedremo cosa saranno in grado di aggiungere queste 3 new entry a una stagione che sembra destinata a fare il suo esordio tra lo scetticismo dei fan ancora indispettiti per l'addio di Henry Cavill: noi, intanto, facciamo il punto sullo stato dei lavori su The Witcher 4.

